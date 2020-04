O Flamengo, de Jorge Jesus, vai regressar aos treinos no próximo dia 21 de abril, segundo o presidente do clube brasileiro.

Rodolfo Landim reuniu na terça-feira, por videoconferência, com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, encontro no qual revelou a data prevista para o mengão regressar aos trabalhos.

«O Flamengo já está a estudar o regresso. Já conversámos com vários clubes da Europa que estão a treinar, temos o processo todo detalhado, tanto do treino dos jogadores em casa como também o processo do regresso deles. E já temos tudo planeado para iniciar a partir do dia 21 de abril», disse.

A reunião foi privada, mas um jornalista brasileiro publicou o áudio da mesma nas redes sociais, na qual Landim aponta a data prevista para Jesus voltar ao trabalho. Recorde-se que o técnico português está em Portugal desde 24 de março, poucos dias depois de o Flamengo ter suspenso os trabalhos devido à pandemia de covid-19.