Abel Ferreira foi eleito pela CONMEBOL o treinador da semana da Libertadores.



O técnico português, campeão em título, qualificou o Palmeiras para as meias-finais da prova depois de bater o São Paulo por 3-0.



O treinador do Verdão apresenta números incríveis na maior competição de clubes da América do Sul: 13 vitórias em 17 jogos.