Luka Modric trabalhou com José Mourinho no Real Madrid e tem seguido o seu percurso no Tottenham, a sua antiga equipa. O croata admite sentir «um carinho especial» pelo português.

«Em Itália, Inglaterra e Espanha ele ganhou e sabe como vencer, espero que faça o mesmo com o Spurs. É muito bom para o Tottenham poder ter alguém como ele. Ganha em qualquer lugar. Mesmo quando as pessoas dizem: 'Ah, ele não venceu no Manchester [United]', ele venceu. Venceu a Liga Europa e outros troféus por causa da sua qualidade», disse o médio croata em entrevista ao The Times.

Para Modric, há algo em que Mourinho é diferente: «Se tivesse de dizer uma coisa que o distingue dos outros é a forma como prepara para os jogos, é incrível, dá-te tudo o que precisas de saber sobre as equipas, onde causar estragos e explorar».

Cristiano Ronaldo foi outro português com quem Luka Modric trabalhou durante «sete anos incríveis». «Ganhamos tantas coisas com o Cristiano na equipa e, quando não estavas no teu melhor, ele podia resolver o jogo do nada com a sua habilidade, vontade, caráter e qualidade. Tudo era especial nele, trabalhava duro nos treinos e em campo», recordou.

O médio de 35 anos comentou, ainda, da atual situação de Gareth Bale e admitiu que o galês «precisa de decidir o que é melhor para ele» e ainda tem condições para «ser um jogador importante».

Luka Modric conquistou uma Bola de Ouro em 2018 e parte para a nona época ao serviço do Real Madrid.