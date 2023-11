A Nigéria iniciou a campanha de qualificação para o Mundial 2026 de forma dececionante, com um empate, em casa, diante do Lesotho (1-1), e outro na visita ao Zimbabwé (1-1). Resultados que deixaram o selecionador José Peseiro numa situação muito frágil, mas a federação das Super Águias diz que não tem dinheiro para despedir o treinador português.

«Se tivéssemos dinheiro, estaríamos prontos para demiti-lo das suas funções, não estamos nada satisfeitos», referiu Nse Essien, membro do comité executivo da federação nigeriana, em declarações à imprensa nigeriana, confirmadas pela agência AFP.

Depois de já ter ficado fora do Mundial 2022, no Qatar, a Nigéria iniciou a corrida para o próximo Mundial com dois empates que comprometem, desde já, as aspirações das Super Águias, uma vez que estão num grupo que conta com a África do Sul que, já com três pontos, pode reforçar a liderança no grupo na próxima terça-feira quando defrontar o Ruanda.

Recordamos que no atual formato da fase de qualificação africana, os vencedores de cada grupo passam diretamente para uma segunda fase, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off.

Desde que José Peseiro assumiu o comando da seleção, em maio de 2022, a Nigéria fez 17 jogos, concedeu sete derrotas e três empates. Na sequência destes resultados, o treinador português ainda conseguiu garantir a qualificação para a CAN20024 (Taça das Nações Africanas), que vai decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro do próximo ano. A Nigéria terá como adversários a Costa do Marfim, Guiné-Bissau e Guiné-Equatorial.

Falta agora saber se José Peseiro ainda estará nessa fase final.