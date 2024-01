O guarda-redes português André Ferreira é reforço do Valladolid por empréstimo do Granada, informaram os dois clubes espanhóis esta segunda-feira.

Os dois emblemas acordaram um empréstimo até ao final da época, com «opção de compra baseada em determinados objetivos desportivos».

O guardião de 27 anos deixa a equipa andaluza depois de perder a titularidade para o argentino Augusto Batalla (ex-San Lorenzo), que chegou nesta janela de transferências.

«O Clube deseja boa sorte ao guarda-redes na sua nova carreira desportiva», pode ler-se no comunicado feito pelo Granada, atual 19.º classificado da La Liga.

O português chegou ao Granada na época passada (2022/23), proveniente do Paços de Ferreira, conseguindo ajudar o clube a garantir a subida à primeira divisão espanhola. Esta época disputou 15 jogos.

Ao longo da sua carreira, André Ferreira, além do Paços de Ferreira, também vestiu as camisolas do Santa Clara, Desportivo das Aves e da equipa B do Benfica.