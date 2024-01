A casa de Jules Koundé, jogador do Barcelona, voltou a ser assaltada enquanto a equipa catalã defronta o Villarreal em jogo da liga espanhola. É a segunda vez que a casa do lateral francês é assaltada desde que o jogador está na Catalunha.

Segundo avança a RAC 1, o assalto aconteceu por volta das 21h30 locais, já depois do final do jogo em que Gonçalo Guedes foi um dos protagonistas do triunfo do Villarreal por 5-3, no Estádio Olímpico Companys.

Segundo uma fonte da polícia citada pela agência EFE, as portas da casa de Jules Koundé, em Stiges, arredores de Barcelona, foram arrombadas, numa altura em que não estava ninguém em casa. A polícia aguarda agora que o jogador faça uma lista dos bens que terão sido roubados.

Não é a primeira vez que Koundé é assaltado enquanto está a jogar, uma vez que já no mês passado, a casa do jogador do Barça tinha sido assaltada enquanto a equipa catalã defrontava o Betis.