Regressado após ter estado infetado com o novo coronavírus, Cristiano Ronaldo bisou frente ao Spezia e integra o onze da semana de portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pela SofaScore.

O avançado português tem mesmo a pontuação mais alta, com 8.2, juntamente com Nélson Semedo, lateral do Wolverhampton, e Pedro Ferreira, do Aalborg.

A fazer companhia a Ronaldo no ataque está Lucas João, do Reading, com João Félix (Atlético de Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton) e Gelson Martins (Mónaco) no apoio.

Na defesa, além de Nélson Semedo, também Frederico Venâncio, do Lugo, teve uma pontuação de 8.0 ou mais, no caso 8.0.

Miguel Santos (Roda JC), Danilo (PSG) e João Cancelo (Manchester City) são os restantes elementos que integram este onze da semana.