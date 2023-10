Leonardo Jardim, treinador do Al-Rayyan, foi eleito melhor treinador dos meses de agosto e setembro da liga do Qatar.

O Al-Rayyan está, nesta altura, no segundo lugar da liga do Qatar, a apenas um ponto do líder Al-Saadd comandado por outro português, Bruno Pinheiro, mas no período em causa, somou quatro triunfos consecutivos e apenas uma derrota a fechar esta sequência no final de setembro.

Yacine Brahimi antigo jogador do FC Porto, atualmente no Al-Gharrafa, também foi eleito melhor jogador do mês, depois de ter marcado sete golos e de ter feito duas assistências.