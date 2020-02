Depois de dois empates consecutivos, o Al Nassr regressou esta sexta-feira às vitórias no campeonato saudita, ao vencer por 4-2 no terreno do Al Shabab.

Apesar do triunfo por dois golos, o conjunto orientado por Rui Vitória teve de suar. E muito.

O jogo até começou da melhor maneira para o Al Nassr: aos 14 minutos, Abderrazak Hamdallah, a passe de Amrabat, abriu o marcador para a formação do treinador português.

No entanto, o Al Shabab deu a volta ao marcado antes da hora de jogo: Danilo Moreno empatou aos 36 minutos e assistiu Cristian Guanca para o 2-1.

Hamdallah voltou a deixar tudo empatado aos 82 minutos e vestiu a pele de herói aos 90+2m, completando a reviravolta a favor do emblema de Rui Vitória. Aos 90+4m, Al Ghanam ainda teve tempo para fazer o 4-2 final.

Com este resultado, o Al Nassr segue no segundo lugar da tabela classificativa, com 38 pontos, menos três do que o líder Al Hilal.