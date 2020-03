Bruno Fernandes voltou a marcar pelo Manchester United, mas os red devils não foram além de um empate a um golo na visita ao terreno do Everton.

Com André Gomes a cumprir o primeiro jogo a titular desde que recuperou de uma grave lesão que o afastou mais de três meses dos relvados (saiu aos 82 minutos), o Everton adiantou-se no marcador logo aos 3 minutos.

David De Gea cometeu um disparate no início do processo de construção e pontapeou uma bola contra Carvert-Lewin, que acabou premiado pela tentativa de condicionar o guarda-redes dos red devils.

Bruno Fernandes esteve muito ativo e foi dele o golo do empate aos 31 minutos. Matic recuperou uma bola e lançou o internacional português, que ainda fora da área desferiu um potente remate rasteiro que só terminou no fundo das redes de Pickford.

O jogo foi quase sempre disputado a um ritmo elevado, com as duas equipas a beneficiarem de boas ocasiões de golo. Na primeira parte, pouco depois do golo inaugural do Everton, Matic atirou ao ferro, aos 57 minutos Sigurdsson fez o meso na marcação de um livre e David De Gea travou uma batalha animada com Calvert-Lewin.

Se o Manchester United foi superior nos primeiros 45 minutos, o Everton apresentou-se por cima na etapa complementar, empurrando a equipa de Solkjaer para o seu reduto defensivo.

Os derradeiros minutos foram impróprios para cardíacos. Os reds devils dispuseram de uma dupla soberana ocasião de golo à entrada para os descontos. Em boa posição mas com a bola a fugir-lhe, Bruno Fernandes atirou para defesa difícil de Pickford, que na recarga negou o golo a Ighalo com outra fantástica parada. A seguir, De Gea brilhou na baliza do Man United e respirou de alívio ao ver novo golo de Carvert-Lewin ser anulado após recurso ao VAR.