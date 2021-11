O Celtic venceu neste domingo o Aberdeen por 2-1, num jogo em que Jota abriu o marcador, marcando pelo segundo jogo consecutivo.

Dias depois de ter marcado na Liga Europa frente ao Bayer Leverkusen, o avançado emprestado pelo Benfica deu vantagem ao Celtic aos 20m, apontando o oitavo golo na época.

O Aberdeen ainda chegou ao empate por Ferguson de penálti aos 33m, mas McGregor deu o triunfo ao conjunto católico, aos 60m.

Com este resultado, o Celtic sobe ao segundo lugar da liga escocesa com 29 pontos, menos quatro do que o grande rival Rangers, que lidera.