O Arsenal e o Manchester City defrontaram-se neste domingo no Emirates Stadium, em Londres, num triunfo dos citizens sobre o adversário do Benfica na Liga Europa.

E é muito provável que o clube encarnado tenha sido tema de conversa no final do jogo.

Num momento captado pelas câmaras do Football Daily, estiveram à conversa no fim do jogo Ruben Dias e Bernardo Silva, do Manchester City, com David Luiz e Cedric Soares, do Arsenal.

Tendo em conta que os três primeiros passaram muitos anos no Benfica, é bem provável que o clube tenha sido tema de conversa.

O que lhe parece?