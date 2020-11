André Silva bisou (e vão sete remates certeiros na Bundesliga) no empate a três golos do Eintracht Frankfurt na visita ao terreno do Union Berlim, em jogo da nona jornada do campeonato alemão.

O avançado português faturou aos 27 e aos 37 minutos, anulando um início de jogo desastroso do Eintracht, que sofreu golos aos 2 (Robert Andrich) e aos 6 minutos, este por Max Kruse na cobrança de um castigo máximo.

Titular ao lado de André Silva no ataque, o ex-sportinguista Bas Dost assinou a reviravolta ao minuto 79, mas Kruse fez o 3-3 final pouco depois.

À mesma hora, o campeão Bayerrn Munique venceu fora o Estugarda por 3-1. A equipa da casa ainda esteve a ganhar por 1-0 (Tanguy Coulibaly aos 20m), mas Kingsley Coman e o incontornável Robert Lewandowski viraram na reta final da primeira parte. Na etapa complementar, Douglas Costa sentenciou o jogo aos 88 minutos.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga com 22 pontos, mais dois do que o Leipzig, que venceu em casa o Arminia Bielefeld por 2-1, e quatro do que o Borussia Dortmund, que caiu para o terceiro após ser surpreendido em casa (2-1) pelo até agora «lanterna vermelha» Colónia. Com um golo em cada parte, Ellyes Skhiri bisou para os visitantes, que chegaram a estar a ganhar por 2-0.

Thorgan Hazard reduziu aos 74 minutos para o Dortmund, que não pôde contar com Raphael Guerreiro devido a lesão. Erling Haaland, que marcava há sete jogos consecutivos, ficou em branco.