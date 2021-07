A Roma de José Mourinho terá outro teste de pré-época em Portugal antes de voltar a Itália.

O clube romano anunciou na manhã desta sexta-feira que vai defrontar o Belenenses no Estádio Municipal da Bela Vista, no Algarve, no dia 4 de agosto, às 11 horas.

A Roma chegou a Portugal no início da semana para jogar frente ao FC Porto, encontro que terminou empatado 1-1. O Belenenses perdeu na Taça da Liga frente ao Mafra por 1-0.