João Félix continua a receber recados quanto à situação que atravessa no Atlético de Madrid, entre os quais de antigos jogadores dos colchoneros, como Juanfran.

O antigo internacional espanhol deixou elogios ao internacional português, mas criticou aqueles que o rodeiam.

«É um bom miúdo, falei com ele um par de vezes. É um bom rapaz. Mas quando tens pessoas próximas que te dizem que quando Cristiano Ronaldo não está és o Cristiano na seleção, ou que pensam que tens um lugar no Atlético a andar... Metem-lhe isto na cabeça e isso não é bom para um para um rapaz tão jovem. Se tivesse um melhor entorno ou ele mesmo tomasse as rédeas, se concentrasse mais em trabalhar, com a qualidade que tem... É uma decisão dele», afirmou ao canal da Twitch de Rúben Úria.

Félix continua a ser associado a um empréstimo ao Barcelona, mas Juanfran concorda com a postura do Atlético, que não pode «dar prendas» aos catalães, até por se tratar de «um jogador diferenciado».

«Se o jogador não quer ficar, chegas a um acordo porque tens boas relações com o Barcelona e pagam a cedência. Mas não podes ser tu a pagar parte do seu salário quando tens pela frente um rival direto. Acho bem que o Atlético se defenda. Deixar o João livre, grátis, ou pagar-lhe quando está noutra equipa, parece-me uma barbaridade», frisou o antigo defesa.

Refira-se que Félix está com problemas físicos e não foi convocado para o encontro do Atlético com o Betis, marcado para este domingo.