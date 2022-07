Autor do golo que deu o triunfo no particular diante do Manchester United (1-0), no sábado, o português João Félix mostrou-se «feliz por estar de volta», depois de ter terminado a última época mais cedo, devido a lesão.

O avançado luso parte para a quarta temporada no Atlético de Madrid e, no final do encontro com os red devils, foi questionado se este seria «o seu ano».

«Vamos a ver. Nos outros anos, sempre tentei ser melhor. Se este é o meu ano, eu não sei. Depende, não sabemos o que nos espera o futuro. Mas o que posso garantir é que estou dar o meu melhor para estar no melhor nível e ajudar a equipa», vincou na zona mista, citado pelo AS.

Apesar de carregar o peso de ser a contratação mais cara do emblema espanhol, Félix assume que lida bem com esse tema.

«Eu cheguei jovem, ainda sou jovem, mas já cresci muito e tenho a certeza de que vou crescer mais. E estou bem, estou contente. Tenho a cabeça tranquila e, quando é assim, as coisas acontecem naturalmente. Espero coisas boas», reconheceu.

Álvaro Morata regressou neste defeso aos colchoneros, mas o avançado português está preparado para lutar por um lugar no onze.

«A competição é boa porque nos obriga a trabalhar melhor. Obriga-nos a fazer o melhor que podemos, o que é bom para todos. Claro que alguns vão jogar mais que outros, mas a competição é boa para evoluir e crescer», rematou.