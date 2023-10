João Félix projetou a visita do Barcelona ao FC Porto e admitiu que já alertou os companheiros de equipa para as dificuldades que os portistas vão causar.

«Já os avisei que o ambiente não vai ser fácil, a equipa não vai ser fácil. Sabemos como são as equipas do FC Porto e as equipas treinadas pelo mister Sérgio. Estamos precavidos para a dificuldades do jogo, mas temos de fazer o que o mister pede. Acredito que vai ser um jogo disputado e espero ganhar», disse o internacional português em conferência de imprensa.

Quando Félix ainda jogava no Benfica, em 2019, Conceição deixou o avançado de mão estendida no relvado após um Clássico que sorriu aos encarnados. O internacional português garantiu que «vai estar tudo bem» no final do jogo e lembrou que é amigo de Rodrigo Conceição, filho do técnico dos dragões.

«São momentos que acontecem no jogo, sabemos como uma pessoa fica depois de perder. Sabemos como é o Sérgio Conceição depois de perder, não gosta de perder nem a feijões. Vai estar tudo dentro da normalidade, como sabem sou muito amigo do filho dele, daí ter respeito por ele e por tudo o que tem conseguido», vincou.

O FC Porto-Barcelona, da segunda jornada da Liga dos Campeões, está agendado para as 20h00 desta quarta-feira.