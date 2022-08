Vem aí um documentário acerca dos bastidores do dia a dia do Atlético de Madrid e as primeiras imagens prometem uma boa experiência. O português João Félix aparece no 'trailer' divulgado esta quinta-feira como um dos protagonistas.

Será possível ver a reação do camisola 7 dos colchoneros quando soube da gravidade da lesão que o retirou dos relvados durante cinco semanas e ainda ficam no ar algumas declarações. «O que mais quero é trazer para este clube coisas que ainda não ganhou», vincou Félix.

A série da plataforma de streaming Amazon Prime estreia a 8 de setembro.

Veja o trailer: