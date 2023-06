João Teixeira foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Al Markhiya.

O jogador de 29 anos, que estava em final de contrato com o Desportivo de Chaves, assinou um vínculo válido por duas temporadas com o clube do Qatar, que também já tinha garantido a contratação de Yusupha, ex-Boavista.

Formado no Benfica, João Teixeira passou ainda por Vitória de Guimarães, Wolverhampton, Nottingham Forest e Vitória de Setúbal, antes de chegar a Trás-os-Montes, onde estava há cinco épocas (134 jogos, 19 golos e 18 assistências) e assumiu o estatuto de capitão.

Nas redes sociais, os flavienses despediram-se do médio. «Na hora da despedida não poderíamos deixar de enaltecer o jogador e, sobretudo, o homem, que nos serviu durante cinco temporadas.»