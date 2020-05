Jorge Jesus regressou na sexta-feira ao Brasil, onde vai definir nos próximos tempos o futuro profissional.

À chegada ao Rio de Janeiro, o treinador português tinha à espera uma equipa de reportagem da FlaTV. Não se alongou sobre a renovação do contrato com a equipa carioca, que chega ao fim dentro de dois meses, e falou sobre o que aproveitou para fazer em Portugal, onde esteve em isolamento.

«Vi muitos jogos do Flamengo. As televisões portuguesas passaram muitos jogos, não só do Brasileirão, mas também a final da Libertadores e do Campeonato do Mundo de clubes. A final da Libertadores vi três ou quatro vezes. Vi coisas tão lindas que me entusiasmei cada vez mais pela equipa do Flamengo», disse.

Jorge Jesus falou ainda sobre a Covid-19, que está ainda em expansão no Brasil. «Em Portugal víamos notícias do Rio e todos me perguntavam: 'Vais meter-te no olho do furacão?' Eu disse que não havia problema, tenho de saber conviver com o vírus. (...) A Covid-19 tem dado da nossa vida e temos de saber conviver com este vírus e fazer o que penso que a nação flamenguista e o povo brasileiro está a fazer: isolamento parcial, porque total não pode ser. Mas não está fácil. (...) É verdade que todos precisamos de voltar aos beijinhos, ao carinho e ao amor, mas não sei quando», disse.

Tal como já tinha referido em Portugal, Jorge Jesus mostrou-se favorável ao regresso do futebol, embora com precauções. «As equipas vão ter uma vantagem: os jogadores têm um acompanhamento que a maior parte dos trabalhadores não tem. Testes a eles e às famílias, trabalhar ao ar livre viajar num veículo próprio. Se as equipas de futebol não puderem treinar, não há nenhuma profissão que possa trabalhar. Mas tem de ser com precaução, temos de perceber que isto não é brincadeira», avisou.