O antigo guarda-redes de Benfica e Inter de Milão, Júlio César, deixou rasgados elogios a Jorge Jesus. O ex-internacional brasileiro considera o português como um dos melhores treinadores com quem trabalhou.



«Acreditava muito no trabalho do Jesus porque ele foi o primeiro treinador com quem tive oportunidade de trabalhar em Portugal. Sabia que ele ia levar muita coisa para o futebol brasileiro como a visão dele e a parte táctica. Se ele não foi o melhor com quem trabalhei, foi dos melhores», disse, citado pela ESPN.



E lembre-se que Júlio César foi treinado por Roberto Mancini, José Mourinho, Scolari, Rafa Benítez, Gasperini ou Ranieri, entre outros.



Jesus e o brasileiro trabalharam juntos uma época no Benfica.