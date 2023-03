Afinal, José Mourinho vai estar no banco de suplentes da Roma, no duelo deste domingo com a Juventus, para a 25.ª jornada da Serie A.

O técnico português foi suspenso por dois jogos, depois da expulsão frente à Cremonese, mas a Roma apresentou recurso.

Em causa está o polémico diálogo entre o técnico português e o quarto árbitro, Marco Serra, mas o Tribunal Desportivo de Apelo pediu mais tempo para avaliar o caso, uma vez que está em curso uma investigação da federação italiana.

Como tal, para já o castigo fica suspenso, e Mourinho pode ir para o banco.