A Roma foi multada em oito mil euros na sequência dos cânticos racistas que os adeptos dos giallorossi entoaram na direção de Dejan Stankovic, durante o jogo com a Sampdoria, no último domingo.

O episódio ocorreu aos 52 minutos e só não ganhou outras dimensões devido à intervenção de José Mourinho. Quando uma facção de adeptos da Roma insultou Stankovic por ser cigano, o special one defendeu o antigo pupilo, fez um gesto com a mão e calou a Curva Sul.

Esse comportamento de Mourinho atenuou mesmo o castigo aplicado à Roma. «Sanção mitigada porque os cânticos, após a intervenção ativa do treinador, não se repetiram», lê-se no documento do órgão disciplinar da federação italiana, citado pela Gazzetta dello Sport.