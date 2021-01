A UEFA assinalou esta terça-feira o 58.º aniversário de José Mourinho com a publicação de um vídeo nas redes sociais do dia em que o treinador português conquistou a primeira Liga dos Campeões, em 2004, ao serviço do FC Porto.

Foi há dezassete anos, tinha Mourinho apenas 41 anos, em Gelsenkirchen, depois de uma categórica vitória sobre o Monaco (3-0).

No vídeo, vê-se o atual treinador do Tottenham a receber a medalha, depois de Derlei e Deco, e a beijar o troféu. Apesar do momento histórico, Mourinho mantém um ar sério: estava em génese a construção do «Special One».

Ora veja: