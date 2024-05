Josué vai deixar o Legia Varsóvia no final desta época.

«Não vou assinar um novo contrato com o Legia. Estou a fazer este vídeo para agradecer a todos os adeptos que me apoiaram durante estas três épocas», disse o médio de 33 anos (completa 34 em setembro) numa publicação no Instagram.

Josué, que em 2023 foi eleito o médio da época na Liga polaca, está entre os candidatos ao mesmo prémio este ano e foi considerado o melhor estrangeiro da competição em 2023, é o capitão do Legia desde a segunda temporada no clube e em três épocas fez mais de 130 jogos e marcou 29 golos.

O Legia ocupa o 3.º lugar do campeonato com 53 pontos, menos seis do que o líder Jagiellonia Bialystok quando faltam jogar-se duas partidas, e apenas mais um do que o 4.º 5.º e 6.º classificados.

Em novembro de 2022 deu uma extensa entrevista ao Maisfutebol, na qual falou sobre os desafios no Legia Varsóvia e recordou outras aventuras no estrangeiro e também em Portugal, onde representou o FC Porto, o Sp. Braga e o Paços de Ferreira, entre outros.