Após três jogos como suplente utilizado, o extremo português Jota regressou este sábado à titularidade no Celtic, desta feita frente ao Kilmarnock, num jogo que terminou com triunfo da turma de Glasgow, por 2-0.

O futebolista luso inaugurou mesmo o marcador, aos 45 minutos, com um desvio subtil na pequena área, após um cruzamento de Maeda. O segundo golo surgiu no arranque do segundo tempo, por Furuhashi (51m).

O Celtic, refira-se, lidera o campeonato escocês com 12 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Rangers, que só entra em campo no domingo.