Paulo Fonseca reconheceu que a Roma esteve longe do melhor nível diante do Sevilha e que a derrota por 2-0 diante do conjunto espanhol foi justa.

«Merecemos perder. O Sevilha foi melhor do que nós. Jogaram melhor e temos de aceitar a superioridade deles. Demos o máximo, mas foi difícil jogar contra uma equipa que jogou melhor do que nós. O responsável principal sou eu, não há desculpas», disse o treinador português.

Fonseca assumiu não só que o Sevilha foi melhor ao longo dos 90 minutos, como é melhor do que os giallorossi. «São melhores do que nós neste momento. Não é necessário procurar explicações. Nós não encontrámos o melhor caminho para lutar com eles na primeira parte. E isso foi graças a eles.»

Sem entrar em análises profundas, Fonseca fez um breve balanço da temporada. «Foi uma boa época», disse. Recorde-se que a Roma terminou a Liga italiana no quinto posto e garantiu o apuramento direto para a Liga Europa.