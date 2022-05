O Palmeiras subiu ao segundo lugar do Brasileirão depois de vencer o Juventude, fora de portas, por 3-0, numa partida da 7.ª jornada.



A equipa de Abel Ferreira chegou aos 12 pontos e está a um do líder Corinthians, conjunto orientado por Vítor Pereira que apenas joga este domingo. De resto, o Verdão resolveu a partida na primeira meia hora com golos de Zé Rafael e de Rony. Um autogolo de Forster fechou as contas do jogo aos 90+2.



Por sua vez, o Botafogo tem os mesmos 12 pontos do Palmeiras. A formação liderada por Luís Castro empatou em casa do América Mineiro (1-1) com um golo aos 86 minutos da autoria de Erison.

O Corinthians, líder com 13 pontos, joga esta noite diante do São Paulo.





O resumo do Juventude-Palmeiras: