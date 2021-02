Mamadi Camará assinou contrato profissional com o Reading, revelou o clube inglês.



O emblema que milita no Championship não revelou, contudo, a duração do vínculo do português de 17 anos. Refira-se que o médio ex-Feirense tem jogado sobretudo pela equipa de sub-18, mas já fez a estreia pela formação principal contra o Luton Town, numa partida da Taça de Inglaterra.



Lembre-se que além de Camará, Tomás Esteves e Lucas João são os outros portugueses que pertencem aos quadros dos «royalls».