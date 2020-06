Bernando Silva participou no podcast 606 Savage, da BBC. Durante a conversa com o ex-jogador galês Robbie Savage, o internacional português do Manchester City elogiou a capacidade de trabalho de Cristiano Ronaldo e destacou o impacto de Bruno Fernandes no Manchester United.

«O Bruno é um bom amigo. Jogámos juntos pela primeira vez na seleção de sub-19, estreámo-nos no mesmo jogo. Ele mereceu esta grande transferência. O United é uma grande equipa para ele desenvolver-se e lutar por grandes títulos. Até agora teve um grande impacto. A sua melhor qualidade é a sua mentalidade e capacidade de trabalho. Nunca para de correr, nunca desiste. Isso sente-se das bancadas. Os fãs já o adoram», afirmou.

Sobre Cristiano Ronaldo, o camisola número dez da seleção sublinhou o profissionalismo e o trabalho, mesmo em alturas de lazer durante os trabalhos da equipa nacional. «Ronaldo é um exemplo dentro e fora do campo. Na seleção treinamos de manhã. À tarde, quando todos jogam Playstation, ele vai para o ginásio. Nos grandes momentos, Cristiano está lá. Quando precisas, ele aparece», apontou.

Questionado sobre a comparação com Messi, o internacional português de 25 anos foi claro: «Ronaldo ou Messi não é assunto debatível. São dois dos melhores de sempre e somos privilegiados por podê-los ver a jogar ao mesmo tempo».

O médio, que teve Chalana e Rui Costa como ídolos de infância, apontou ainda os melhores jogadores com quem jogou em cada clube que representou. «No Benfica o Aimar, no Mónaco o Mbappé e no Manchester City o David Silva, por tudo o que fez pelo clube e por tudo o que ganhou internacionalmente», justificou Bernardo, que também disse que «se tivesse de escolher um jogador para o City seria Mbappé».

Bernardo Silva relembrou também os melhores e piores momentos da sua carreira, ambas as situações com o Liverpool presente.

«O meu momento favorito no Man. City foi um destes dois: ou o jogo que ganhámos ao Liverpool em casa por 2-1 (na época 18/19), ou o golo de Kompany ao Leicester, decisivo para a conquista do título, num jogo que estava completamente bloqueado» disse o português, que não esqueceu, em oposição, os piores momentos da carreira.

«O pior jogo que já joguei, foi o Lyon-Monaco em que perdemos 6-1 fora. Podia dizer também, já no Manchester City, o jogo fora na Liga dos Campeões em que perdemos 3-0 fora em Liverpool. Foi um desastre», recordou.