O impacto de Bruno Fernandes no Manchester United foi imediato: três golos e três assistências. O técnico adjunto dos red devils, destacou a adaptação do internacional português ao futebol de Solskjaer como à própria equipa.



«Adaptou-se muito bem. A história diz-nos que é uma incógnita a forma como os reforços contratados a outras ligas no mercado de janeiro se vão adaptar», disse, Michael Carrick, citado pela BBC.



«Vai ser uma adaptação imediata ou vai precisar de algum tempo? O Bruno encaixou muito bem na dinâmica da equipa, tem presença e os rapazes acolheram-no bem», acrescentou.



Antes de fazer parte da equipa técnico do Man. United, Carrick foi jogador do clube durante 12 épocas consecutivas.