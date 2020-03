Bruno Fernandes e Diogo Dalot têm estado próximos desde que o ex-Sporting se mudou para o Manchester United. Prova disso é a reação do jovem lateral ao novo look da mais sonante contratação dos red devils.

«Por favor não. Acho que encontrámos o novo ator de ‘Narcos’ [Miguel Ángel Félix Gallardo, personagem interpretada por Diego Luna]», escreveu Dalot, em referência ao novo estilo da barba do médio português.

Veja aqui o visual de Bruno Fernandes e a resposta de Dalot:

Please don’t 😂😂😂😂 @B_Fernandes8 I think we found the new @NarcosNetflix actor 👏🏻😂 https://t.co/zE625C2TBI