O internacional português Mário Rui renovou contrato com o Nápoles até 2026, anunciou esta segunda-feira o campeão italiano.

As negociações para a extensão do vínculo do lateral-esquerdo foram demoradas, o que levou o empresário a criticar a postura do presidente Aurelio De Laurentiis e a ameaçar com um pedido de transferência.

Mário Rui, de 32 anos, está desde 2017 no Nápoles. Na última época, somou 28 jogos e sete assistências.