O luso-francês Claude Gonçalves vai continuar no estrangeiro: depois de três campeonatos búlgaros ao serviço do Ludogorets, foi apresentado como reforço dos polacos do Legia Warszawa.

O médio de 30 anos assinou um vínculo válido até 2027 com o terceiro classificado da última edição do campeonato da Polónia.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Na época transata, Claude Gonçalves somou dois golos e quatro assistências em 47 jogos. No currículo, conta com passagens por Ajaccio, Tondela, Troyes e Gil Vicente.