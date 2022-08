O León venceu o Atlas por 4-2, em jogo da 11.ª jornada do campeonato mexicano.

A equipa orientada por Renato Paiva voltou aos triunfos após quatro derrotas consecutivas.

A jogar em casa, o León chegou à vantagem aos 40 minutos por Bellón, mas os visitantes empataram nos descontos da primeira parte (Furch, 45+4m).

Na segunda parte, o conjunto de Paiva recolocou-se na frente do marcador aos 48 minutos (Di Yorio) e Martínez (68m) e Moreno (77m) deram ainda mais conforto. Quiñones reduziu já na compensação para o Atlas, fixando o resultado final em 4-2.

O León está no 13.º lugar (de 18) do campeonato mexicano com 12 pontos.