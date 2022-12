O português Nélson Oliveira chegou ao sexto golo nos últimos sete jogos pelo PAOK, no empate no reduto do Atromitos (1-1), na quarta-feira, da 15.ª jornada do campeonato grego.

O atacante de 31 anos marcou aos 26 minutos, mas Kuen empatou já aos 72.

Rafa Soares, Vieirinha e Zivkovic foram titulares, enquanto Tiago Dantas foi lançado na reta final do encontro.

O PAOK é terceiro classificado na liga grega, com 29 pontos, a dez da liderança.

O resumo do jogo: