Sem clube depois de ter deixado o Estoril, Nelson Veríssimo tem aproveitado para conhecer várias academias. O treinador português esteve em Inglaterra a acompanhar alguns treinos e jogos, encontrou jogadores lusos e, mais recentemente, esteve com José Mourinho em solo italiano, tal como o próprio partilhou nas redes sociais.

«Uma das maiores referências da história do futebol português teve a gentileza de me abrir as portas do seu centro de estágio e de me receber, em Roma, de uma forma que jamais esquecerei. O Mister José Mourinho, que esta noite disputa mais uma importante meia-final, das muitas que já tem na sua carreira, é uma figura ímpar e alguém que nos merece a maior admiração», escreveu o antigo treinador do Benfica no Instagram.

Veríssimo partilhou ainda que esteve em Trigoria com o diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto, com quem se tinha cruzado no Benfica, assim como reencontrou o antigo guarda-redes dos encarnados Mile Svilar.