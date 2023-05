Atualmente sem clube desde que deixou o comando técnico do Estoril, Nélson Veríssimo esteve duas semanas em Inglaterra, onde aproveitou para ver alguns jogos, treinos, conhecer academias e rever jogadores que trabalharam com ele no Benfica.

«Por Inglaterra, que isto de ser treinador é um processo de evolução permanente - e não há que ter vergonha de ver o que de melhor se faz por aí, pelo contrário! Muito treino e jogo para observar e, claro, muitos amigos e abraços para dar», escreveu no Instagram.

Veríssimo observou treinos do Manchester City de Pep Guardiola, do Liverpool de Jurgen Klopp e do Chelsea de Frank Lampard. E aproveitou para rever jogadores como Carlos Vinícius, João Félix e outros com os quais trabalhou em tempos na equipa principal e B do Benfica.

Na publicação que fez, Veríssimo destacou o crescimento de Vinícius no Fulham, deu os parabéns a Marco Silva pelo trabalho levado a cabo na equipa londrina e falou sobre o momento de João Félix, que viu «explodir» na equipa principal do Benfica em 2018/19 quando era adjunto de Bruno Lage. «É uma questão de tempo até que o seu futebol possa surgir. O João está entusiasmado com o desafio que tem pela frente. O Chelsea, ao contrário do Fulham, atravessa uma fase mais difícil, mas as apostas feitas neste plantel podem vir a dar frutos em 2023/24. O talento está lá e o projeto vai para muito para além daquilo que se consegue ver. Sei que o João acabará por mostrar aquilo que todos sabemos que nunca lhe faltou: resiliência e um talento natural que apaixona qualquer adepto do futebol», profetizou.

João Félix está emprestado pelo Atlético Madrid ao Chelsea e foi suplente nos últimos quatro jogos, sendo que no último, nesta terça-feira diante do Arsenal, não foi sequer utilizado.