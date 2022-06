O Botafogo perdeu este domingo o clássico carioca com o Fluminense, por 1-0.

Luís Castro, que foi expulso na última jornada, assistiu das bancadas do estádio Nilton Santos ao golo de Manoel, aos 82 minutos. O central do conjunto tricolor marcou após uma excelente jogada individual e ditou a derrota alvinegra.

O Botafogo é 10.º classificado do Brasileirão, com 18 pontos, enquanto o Fluminense sobe ao sexto posto, com 21.

Já em Florianópolis, o Palmeiras de Abel Ferreira empatou a duas bolas com o Avaí.

Os anfitriões inauguraram o marcador ao oitavo minuto de compensação do primeiro tempo, na cobrança de uma grande penalidade, por Guilherme Bissoli. Já depois do intervalo, aos 47 minutos, o Verdão restabeleceu a igualdade, também da marca dos onze metros, por Gustavo Scarpa.

Rony completou a reviravolta do Palmeiras (66m), mas Jean Pyerre (73m) garantiu o empate para a equipa da casa.

Apesar deste resultado, ao fim de 14 jornadas, o Palmeiras segue na liderança do campeonato e mantém a distância de três pontos para o segundo classificado, o Corinthians, de Vítor Pereira. O Avaí é dono da 11.ª posição.