O diretor desportivo do RB Bragantino, Diego Cerri, confirmou que o clube brasileiro está a trabalhar na renovação de contrato com o português Pedro Caixinha, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

«Ele já tem contrato até 2024. Estamos satisfeitos com o trabalho e ele está satisfeito aqui. Estamos a tratar de uma extensão até 2025. Temos aproveitado e feito esse balanço do trabalho, aquilo em que temos de nos focar no próximo ano e o que fizemos de bom. Temos feito tudo em conjunto. Estamos a conversar há algum tempo e a tratar do acordo para ampliar o contrato. Isso cria estabilidade para todos», afirmou o dirigente em conferência de imprensa.

O RB Bragantino segue no sexto lugar do Brasileirão e está a lutar pelo apuramento para a Taça Libertadores.

Caixinha, de 53 anos, assumiu o comando técnico da equipa no início da temporada e tem 28 vitórias em 61 jogos.