Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, admitiu que exagerou no número de jogos que Bruno Fernandes realizou pelo Manchester United na última temporada. O treinador norueguês defende que a equipa tem de chegar mais fresca à fase de decisões e deu o exemplo do internacional português que foi um dos jofaores mais utilizados na última época desportiva.

«Temos que chegar a abril e maio com jogadores mais frescos. Precisamos de jogadores com aquele fator X que possam fazer a diferença. No ano passado, por exemplo, talvez tenha exagerado com Bruno Fernandes, mas foi porque ele era muito importante para nós», destacou o técnico norueguês.

No mesmo sentido, o treinador do United está satisfeito com a renovação do plantel do United e com as novas opções que tem à disposição, com destaque para os regressos de Jesse Lingard, depois de um empréstimo ao West Ham, bem como de Anthony Martial, recuperado de uma lesão, além da contratação de Jadon Sancho ao Borussia Dortmund. «Teremos muito mais com que trabalhar», destacou ainda o treinador.

Na última temporada, Bruno Fernandes acumulou um total de 72 jogos e marcou 30 golos em todas as competições, incluindo os jogos pela Seleção Nacional, números agora igualados por Pedri, internacional espanhol do Barcelona.