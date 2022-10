O Chelsea defronta o Milan esta quarta-feira, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na antevisão à partida, o técnico dos blues, Graham Potter, destacou a qualidade de Rafael Leão.

«Fiquei muito impressionado com ele sempre que vi os jogos. Está a fazer a diferença no Milan e contribui para a forma como eles atacam e marcam golos. Dou-lhe os parabéns por isso», começou por dizer.

O extremo luso tem sido colocado na rota do clube londrino e o técnico inglês considera que Leão tem nível para jogar na Premier League.

«Ele é um jogador de top. Em termos do que pode acontecer no futuro, quem sabe? Ele tem capacidade, com certeza, pelo que vi. Desequilibra um jogo ao mais alto nível e contra oponentes de grande qualidade», concluiu.