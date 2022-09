Capa da edição de setembro da revista Outpump, que foi para as bancas nesta quarta-feira, Rafael Leão falou maioritariamente acerca dos gostos por música e moda. Ainda assim, o internacional português recordou brevemente a chegada a Itália e as dificuldades que teve de enfrentar.

«Os dois primeiros anos no Milan foram difíceis. Vim de França, onde tudo tinha outra dimensão e a vida era muito diferente. Quando chegas ao Milan, sabes que tens de ser um vencedor, que muitas lendas vestiram a mesma camisola que tu e conquistaram muitos troféus. Sentes isso imediatamente. Depois de um processo de transição, tornei-me outra pessoa e outro jogador», começou por confessar.

«Nesse período, a minha família, o treinador Pioli e o Ibra, que mantenho próximo todos os dias, foram fundamentais. O Zlatan é um exemplo, ele ensinou-me a importância de questionar, de estar sempre focado, mesmo fora de campo. Falamos sempre que podemos, não como profissionais ou colegas, mas como homens.»

Leão, que treina por estes dias na Cidade do Futebol com a seleção nacional, assumiu ainda o desejo de ser um nome importante na equipa. «Agora quero aproveitar todas as oportunidades que estão no horizonte, quero ser protagonista e merecer o meu lugar no onze titular da seleção portuguesa. E, se houver uma oportunidade de vencer, será muito bom.»