Bruno Fernandes foi o porta-voz da seleção nacional esta quarta-feira a três dias do jogo contra a República Checa, da Liga das Nações. A retirada de Rafa à seleção nacional foi um dos temas da conferência de imprensa.



O médio do Manchester United disse que não vai falar com o jogador do Benfica acerca do motivo que o levou a fechar a porta da seleção portuguesa.



«Não falei com o Rafa nem acho que o deva fazer. É uma decisão dele e deve ser respeitada. Cada pessoa tem a sua vida, os seus problemas e a sua maneira de os resolver. Temos de respeitar. Enquanto cá esteve, ajudou-nos muito. É campeão Europeu e da Liga das Nações. Temos de estar gratos ao Rafa, foi um jogador exímio, ajduou-nos imenso. Tomou esta decisão para o bem dele. Ninguém toma a decisã de não vir à seleção de ânimo leve e provavelmente, tem um motivo. Só ele poderá explicar esse motivo. Não me cabe perguntar-lhe porquê. Fico feliz por ter partilhado o espaço com ele aqui e nos sub-21. Foi muito importante para a seleção e ele ficará marcado na história do país. Ganhou as duas competições que temos a nível de futebol e é isso que tem de ficar marcado. O facto de ter renunciado não retira o que fez por nós», disse.



