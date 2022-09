O bom momento no Benfica valeu a Rafa o regresso às convocatórias da Seleção Nacional dez meses depois de ter sido chamado por Fernando Santos pela última vez.

O avançado do Benfica integrou a lista de 26 para os duelos da Liga das Nações com Rep. Checa e Espanha, a última chamada antes da derradeira para o Mundial, que se joga entre novembro e dezembro no Qatar, mas anunciou, de forma surpreendente, a retirada da Seleção Nacional aos 29 anos.

«Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos», referiu Rafa em comunicado.

Para trás ficam 40 internacionalizações - duas pelos sub-20, 13 (e três golos) pelos sub-21 e 25 pela Seleção Nacional AA - e presenças em dois Europeus, um Mundial e uma fase final da Liga das Nações.

A estreia de Rafa pela seleção principal aconteceu em março de 2014. Em evidência no Sp. Braga de de Jesualdo Ferreira e, a partir de fevereiro, de Jorge Paixão, o jovem de 20 anos era uma de duas grandes novidades (a outra era Ivan Cavaleiro) na penúltima convocatória de Paulo Bento do Mundial do Brasil.

A 5 de março, foi titular no particular com Camarões: Portugal venceu por 5-1 e Rafa saiu ao intervalo com uma rotura muscular na coxa esquerda que o afastou quase 40 dias dos relvados. Apesar da perda do embalo que trazia, foi convocado para o Mundial 2014, onde não chegou a somar qualquer minuto: além dele, só Luís Neto não foi utilizado por Paulo Bento na prova.

Quase metade (12) dos 25 jogos de Rafa pela seleção principal foram em jogos particulares: foi titular em apenas oito.

Primeiro jogo «a sério» só no Euro 2016 e poucas vezes primeira opção

Entre 2014 e 2016, até às vésperas do Europeu de França que Portugal conquistaria, Rafa teve oito internacionalizações, todas em jogo particulares. O primeiro «a sério» chegou apenas no Europeu: entrou aos 89 minutos do jogo com a Áustria (0-0), o segundo da equipa das quinas no Grupo F. Foi também o único no qual foi utilizado durante a competição.

Rafa Silva nunca foi uma opção constante na Seleção e, além de ter somado poucas titularidades, foram muitas as vezes em que ficou a bater à porta dos convocados: não foi chamado para a Taça das Confederações em 2017 e também ficou de fora das opções de Fernando Santos no Mundial da Rússia, em 2018.

Um ano depois estaria na fase final da Liga das Nações, na qual cumpriu os últimos 15 minutos no decisivo jogo frente aos Países Baixos e voltou a merecer a confiança do selecionador para o Euro 2020 (em 2021), onde fez dois jogos (Hungria e Alemanha), ambos a saltar do banco de suplentes. No primeiro, diante dos magiares, entrou aos 71 minutos com 0-0 no marcador: agitou o jogo e contribuiu com duas assistências para a vitória de Portugal por 3-0.

Rumores de desconforto negados por Fernando Santos

O último jogo de Rafa Silva pela Seleção foi a 4 de setembro de 2021: diante do Qatar, país que vai acolher o próximo Mundial e onde, pensava-se, o jogador do Benfica pretenderia estar presente, possibilidade alimentada pela chamada de Fernando Santos como consequência do bom rendimento ao serviço das águias neste arranque de temporada.

A esse jogo seguiram-se mais duas convocatórias em 2021 e o avançado esteve nas duas: em ambas acabou dispensado por lesão. Primeiro devido a uma gonalgia no joelho direito e depois, em novembro, devido a uma lesão muscular na coxa direita, que os afastou dos jogos com a Irlanda e a Sérvia.

Três dias após a derrota com a Sérvia, que empurrou Portugal para um play-off de acesso ao Mundial 2022, Fernando Santos deu uma entrevista à TVI, qual qual negou a veracidade de uma notícia que surgira no dia anterior: de que Rafa gerava desconforto na Seleção devido a falta de empenho.

«É totalmente falso. Não [aconteceu nada]. Foi convocado para as últimas duas convocatórias. O Rafa está comigo desde 2015. Estava no Sp. Braga, foi campeão da Europa, ganhou a Liga das Nações. Esteve sempre comigo», começou por dizer.

«Na última convocatória, estava o Rafa, como estava o João Mário e o Raphael Guerreiro e o Anthony [Lopes], que se lesionaram e acabaram por não poder vir. Nas últimas duas convocatórias, o Rafa foi visto por nós, foi visto pelos nossos médicos, não estava 100 por cento em condições. O Rafa faz parte, não é dos 40, é dos 30 jogadores que normalmente são selecionador. Porque é que em março não estará presente? Tudo tranquilo, é um jogador com quem sempre conto em absoluto», acrescentou.

Em março, o jogador do Benfica acabou por não entrar nas opções para o play-off de acesso ao Mundial e voltou a ser preterido na chamada para os quatro jogos da Liga das Nações em junho.

Agora que Fernando Santos lhe tinha aberto novamente a porta, Rafa fechou-a. Definitivamente.