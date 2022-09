«Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris.»

Foi assim que Cristiano Ronaldo anunciou, na gala Quinas de Ouro, a intenção de estender o seu compromisso com a Seleção Nacional até ao Euro 2024.

Ora, Bruno Fernandes partilha balneário com Ronaldo tanto na Seleção como no Manchester United e, garante, o anúncio do avançado português não surpreende ninguém.

«Quem acreditava que o Cris não queria estar no Europeu não o conhece bem o suficiente. Nós conhecemos bem a capacidade de trabalho, a ambição, a resiliência dele», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Não é uma novidade, sabemos que o Cris quer atingir coisas que outros nunca conseguiram. O Cris vai continuar a mesma importância, seja agora ou daqui a dois, três, ou quatro anos», acrescentou.

«Quando andava por Itália eu também achava que tinha qualidade para vir e não vim nenhuma vez»

Na mesma ocasião, o médio de 28 anos foi ainda convidado a falar sobre a dificuldade de Fernando Santos em elaborar uma lista para representar Portugal, dada a quantidade de opções.

Bruno confessou que quando jogava em Itália – Novara e Udinese – já achava que tinha espaço na equipa das quinas e citou até Zicky Té, jogador da Seleção de futsal, para dar a receita: trabalho.

«É sempre fácil para nós, que não temos de fazer escolhas, dizer que podia ter vindo A, B ou C, mas a qualidade é tão grande aqui na seleção. Os que ficaram de fora têm a mesma qualidade para estar neste espaço. Muitas das vezes na seleção depende de quem já cá já está há mais tempo, que já tem as ideias incutidas. Mas isso é uma questão de tempo, como disse o mister Fernando Santos», referiu.

«Quando andava por Itália eu também achava que tinha qualidade para vir e não vim nenhuma vez. Ontem [na gala Quinas de Ouro] tivemos o Zicky, do futsal, a dizer que só responde com trabalho e isso tem de ser o slogan de toda a gente. Se continuarmos a trabalhar, acabamos por ter essa possibilidade, como foi o meu caso», rematou.