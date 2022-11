Josué Pesqueira lidera o top da jornada dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

O médio português formado no FC Porto assinou um hat-trick na vitória fora de casa do Legia Varsóvia sobre o Jagiellonia Bialystok, na 15.ª jornada da Liga polaca e roçou a nota a perfeção: 9,8 de nota.

Na jornada do fim de semana, destaque ainda para as grandes exibições do guarda-redes Rui Silva (9,0) na vitória sobre a Real Sociedad e de Sérgio Oliveira (8,9) pelo Galatasaray, sem esquecer os grandes 30 minutos de João Félix pelo Atlético Madrid diante do Cádiz.

O top-10 dos portugueses lá fora na jornada do fim de semana: