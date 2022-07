O Club Léon, orientado pelo português Renato Paiva, empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Puebla, a contar para a terceira jornada do Torneio de Abertura mexicano.

Omar Fernandez (21m) adiantou a formação da casa e o conjunto do técnico luso até ficou reduzido a dez unidades após expulsão de Stiven Barreiro (45+3m), que viu dois cartões amarelos no espaço de quatro minutos.

No recomeço, Maximilano Araújo também foi expulso por acumulação de amarelos (48m) e foi já aos 79 minutos que Lucas Di Yorio fez o golo do empate, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto.

À semelhança da ronda anterior, o León volta a empatar e segue na quinta posição da tabela, com cinco pontos. O Puebla é líder à condição, com sete.

