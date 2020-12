Além de se ter tornado no mais jovem de sempre a marcar pelos Wolves na Premier League, Fábio Silva quebrou outro recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo.



Com 18 anos e 155 dias, o avançado recrutado ao FC Porto no último verão superou a marcar de CR7 que se estreou a marcar na Premier League apelo Manchester United frente ao Portsmouth com 18 anos e 269 dias.



Por último, refira-se que Fábio Silva é o segundo mais novo a marcar de penálti no máximo escalão do futebol inglês, imediatamente atrás de Michael Owen que marcou pelo Liverpool ao Wimbledon quando tinha 17 anos e 238 dias.



Enfim, uma noite em cheio para o internacional jovem por Portugal, pese a derrota do Wolverhampton.