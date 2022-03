E se Tom Brady, afinal, ainda não terminou a carreira que fez dele o melhor de todos dos tempos no futebol americano?

Sim, é uma possibilidade e os rumores nesse sentido têm aumentado nas últimas semanas nos EUA.

Mas, e se a confirmação do regresso após a curtíssima reforma – anunciada pelo próprio no início de fevereiro – puder ser encontrada na conversa que o norte-americano de 44 anos manteve com Cristiano Ronaldo no relvado de Old Trafford?

É isso mesmo que está a alimentar a esperança de milhões de fãs da lenda do futebol americano. Umas breves palavras entre Ronaldo e Brady, quando o português lhe pergunta se ele já terminou a carreira e a resposta parece ser: «Isso é que ainda não sei», como pode ver no vídeo abaixo.

Será que Ronaldo deu involuntariamente a notícia que tantos fãs de Brady querem ouvir?